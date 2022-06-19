Макар набрал 24 очка в одном плей-офф. Больше в истории НХЛ было только у 6 защитников

набрал 24 очка в одном плей-офф, больше в истории было только у 6 защитников.

Защитник сделал дубль во втором матче финала Кубка Стэнли с (7:0, 2-0).

Канадец набрал 24 (7+17) очка в 16 матчах текущего плей-офф.

Больше баллов за один розыгрыш Кубка Стэнли набирали только 6 защитников.

Это рекордсмен (37 в 18 матчах, 12+25, «Эдмонтон», 1985), Брайан Лич (34 в 23, 11+23, «Рейнджерс», 1994), (31 в 22, 7+24, «Калгари», 1989), рекордсмен XXI века (26 в 27, 6+20, «Даллас», 2020), Дени Потвен (25 в 18, 8+17, «Айлендерс», 1981) и (25 в 19, 7+18, «Бостон», 1991).

По 24 набирали также (в 15 матчах, 5+19, «Бостон», 1972) и (в 24 матчах, 7+17, «Сан-Хосе», 2016).