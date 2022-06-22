Макар о «Норрисе»: «Это огромная честь. Но я должен быстро перевернуть страницу»

Кэйл Макар рад выигрышу «Норрис Трофи», но сосредоточен на финале Кубка Стэнли.

выигрывает у в финальной серии после трех матчей (2-1).

Макар с небольшим перевесом опередил из , третье место занял из «Лайтнинг».

«Очевидно, что для меня это огромная честь. Но я должен быстро перевернуть страницу и подготовиться к завтрашнему дню.

Йоси и Хедман – невероятные игроки. Они весь сезон «подталкивали» меня, помогали расти. Им принадлежит большая заслуга в том успехе, которого я достиг.

Я все еще довольно молод, поэтому такой опыт плей-офф для меня очень волнителен. Пытаюсь просто принять все это. Мы идем вперед шаг за шагом.

Независимо от того, что случится, мы станем только сильнее как команда. Но, конечно, прямо сейчас мы сосредоточены на победе в финале», – сказал защитник «Эвеланш».