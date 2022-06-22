Макар о «Норрисе»: «Это огромная честь. Но я должен быстро перевернуть страницу»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Нэшвилл Колорадо НХЛ Виктор Хедман Роман Йоси Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар рад выигрышу «Норрис Трофи», но сосредоточен на финале Кубка Стэнли. 

«Колорадо» выигрывает у «Тампы» в финальной серии после трех матчей (2-1). 

Макар с небольшим перевесом опередил Романа Йоси из «Нэшвилла», третье место занял Виктор Хедман из «Лайтнинг». 

«Очевидно, что для меня это огромная честь. Но я должен быстро перевернуть страницу и подготовиться к завтрашнему дню.

Йоси и Хедман – невероятные игроки. Они весь сезон «подталкивали» меня, помогали расти. Им принадлежит большая заслуга в том успехе, которого я достиг. 

Я все еще довольно молод, поэтому такой опыт плей-офф для меня очень волнителен. Пытаюсь просто принять все это. Мы идем вперед шаг за шагом.

Независимо от того, что случится, мы станем только сильнее как команда. Но, конечно, прямо сейчас мы сосредоточены на победе в финале», – сказал защитник «Эвеланш».

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