Макар – 3-й в истории НХЛ защитник, поучаствовавший в 5+ подряд голах в финальной серии плей-офф

Защитник сделал голевую передачу в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 3-1 в серии).

Канадец набрал очки (2+3) в третьей игре подряд.

Макар стал третьим в истории защитником, поучаствовавшим не менее чем в 5 подряд голах команды в финальной серии плей-офф.

Ранее это удалось (экс-«Эдмонтон») и Эдди Бушу (экс-«Детройт»). Они набирали очки в 6 кряду голах своих команд в 1985 и 1942 годах соответственно.

Всего в 18 матчах текущего Кубка Стэнли на счету Макара 27 (7+20) баллов, и он вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров, опередив форварда «Тампы» Никиту Кучерова (26 очков).