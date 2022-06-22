Шестеркин сообщил о беременности жены на вручении «Везина Трофи»: «У нас скоро родится ребенок»

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Игорь Шестеркин на вручении «Везина Трофи» рассказал, что его жена беременна.

Российский голкипер «Рейнджерс» выиграл трофей с рекордным отрывом от соперников.

«Я хотел бы поблагодарить болельщиков «Рейнджерс». Я мечтал играть в НХЛ, играть перед вами в «Мэдисон-сквер-гарден» было невероятно.

Я не был бы там, где я сейчас, без любви и советов моих родителей.

Я благодарен моей прекрасной жене за поддержку. К сожалению, она не смогла быть здесь сегодня вечером, потому что у нас скоро родится ребенок», – сказал Шестеркин.

Шестеркин признан лучшим вратарем сезона НХЛ. 29 из 32 генменеджеров клубов поставили его на 1-е место

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