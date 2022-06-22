Владислав Третьяк: «Везина» Шестеркина – очередное подтверждение уровня русской вратарской школы»

Владислав Третьяк считает российских вратарей сильнейшими в мире.

Президент ФХР высказался о выигрыше приза лучшему вратарю . Российский голкипер выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.

«Этот приз Шестеркина – очередное подтверждение уровня русской вратарской школы. Вы помните, что еще в 2006 году у нас были проблемы с вратарями, а сейчас – четыре «Везины» за 10 лет. Все изменилось, наши голкиперы – сильнейшие в мире, что в том числе стало результатом реформ, проведенных в свое время ФХР.

Шестеркин постоянно прогрессирует: уже в прошлом году он был одним из лучших по нескольким номинациям, в том числе по проценту отраженных бросков. В этом году я бы дал ему оба приза – и «Везину», и «Харт», он, безусловно, их заслужил, но понятно, что здесь остается решение за в НХЛ.

Обязательно поздравлю Игоря лично. Я болею за всех наших ребят и очень рад их успехам», – сказал Третьяк.

Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером