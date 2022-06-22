Еременко о Шестеркине: «В НХЛ много классных вратарей, но Игорь в этом сезоне реально выделялся и стабильностью, и техникой»

Александр Еременко высказался о выигрыше приза лучшему вратарю .

Российский голкипер выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.

– Очень рад, что именно Шестеркин получил в этом году «Везину». Мне импонирует и его игра, и отношение к делу. Видно, что Игорь – скромный и целеустремленный парень. Опять же, в России с ним [тренер вратарей] Рашит Давыдов несколько лет работал. Шестеркин это упомянул, когда ему приз вручали. Это очень здорово.

– Давыдов ведь и тебе в свое время здорово помог?

– Да, причем не только как тренер вратарей, но и как психолог. И Шестеркин тоже как раз именно об этом сказал. Хорошо, что люди это ценят. И помнят о своих наставниках, когда серьезных достижений в спорте добиваются.

– Шестеркин победил в соревновании с огромным отрывом от конкурентов. Он в этом сезоне действительно гораздо лучше всех в НХЛ?

– Согласен с такой высокой оценкой. В НХЛ много классных вратарей, но Игорь в этом сезоне реально выделялся и стабильностью, и техникой.

Повторюсь, мне именно в техническом плане игра Шестеркина очень симпатична. Я ведь вижу, что человек не просто шайбы ловит, а подмечаю разные профессиональные нюансы. Очень нравится, как Игорь ведет себя в воротах, – сказал экс-вратарь «Динамо».