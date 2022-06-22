Депутат Журова о Шестеркине: «Лучший получает награду вне зависимости от национальности. И это в Америке! Хороший сигнал для европейцев»

Светлана Журова поделилась мыслями о выигрыше приза лучшему вратарю .

– НХЛ и федерация тенниса заняли позицию, что спорт выше политических течений, что культура отмены России здесь не должна быть. Видно, что и большинство игроков в этих видах спорта поддерживает такое решение.

Раз Шестеркин действительно сыграл в воротах достойно и был звездой, значит, его награждают. Это чисто про спорт. Лучший получает награду вне зависимости от национальности.

И это еще в Америке! В США все это затеяли, но отмечают российского спортсмена. Это хороший сигнал для европейцев, которые оголтело осуждают и россиян, и даже собственных спортсменов, как это было с польским футболистом Мачеем Рыбусом.

– Российские хоккеисты настолько хорошо играют, что их невозможно отменить?

– Если человек лучше играет, то его отмечают, и это правильно. Это соответствует духу спорта и всем хартиям, которые создавались еще Пьером де Кубертеном против различных дискриминаций, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.