Губерниев о Шестеркине и «Везине»: «Это гордость за Россию. Быть среди хоккейных богов лучшим из лучших – огромный респект!»

Дмитрий Губерниев считает вратарскую школу России лучшей на планете.

Комментатор высказался о выигрыше приза лучшему вратарю . Российский голкипер выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.

«У нас вратарская школа сильнейшая в мире. Это заметно по количеству тех звезд, которые играют в НХЛ. За последние несколько лет у нас три вратаря были обладателями «Везины» – Бобровский, Василевский, а теперь еще и Шестеркин.

Игорь удивительно сыграл в регулярке. Тот рекордный отрыв, который он сделал, говорит сам за себя. Посмотрите, как вырос Шестеркин, когда стал играть против самых лучших хоккеистов мира. Конечно, конкуренция рождает такой результат.

Это гордость за страну, за Россию, потому что мы любим , но хоккей номер один – НХЛ. Быть среди хоккейных богов, среди мощных вратарей лучшим из лучших – это огромный респект! Это наш российский вратарь, наша школа, которая по-прежнему лучшая на планете», – сказал Губерниев.

Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером