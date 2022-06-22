Василевский занял 5-е место в голосовании за лучшего вратаря сезона НХЛ, Сорокин – 6-е

занял 5-е место в голосовании за лучшего вратаря сезона .

Голкипер получил 14 баллов (1 первое место, 2 вторых и 3 третьих).

Шестое место в голосовании занял вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин с 11 баллами (1 первое место, 1 второе и 3 третьих).

Напомним, что первые три места заняли Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 154 балла, 29-3-0), Якоб Маркстрем («Калгари», 0-14-11) и Юусе Сарос («Нэшвилл», 0-9-5).

Четвертое место занял Фредерик Андерсен («Каролина») с 21 баллом (1-3-7).

Также в бюллетенях по разу были упомянуты Тэтчер Демко («Ванкувер»), Вилле Хуссо ( ) и Тристан Джерри ( ). Все получили по 1 баллу за 3-е место.