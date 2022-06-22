Борис Михайлов: «Между бизнесом и властью должна быть взаимосвязь. Развитие хоккея в Туле – пример государственно-частного партнерства»

высказался о том, что все больше компаний начинают инвестировать в спорт.

«Думаю, это естественный процесс, но ведь важно не просто дать деньги, а именно участие. Одной организации тянуть тоже тяжело. Но также есть и другие рычаги, и не только финансовые: где-то направить, где-то помочь с проживанием, транспортом.

Еще же идет воспитание подрастающего поколения, сплочение в коллективе. Бизнес вкладывает деньги для развития здорового общества и спорта. Те, кто не идет в ногу с командой, тот сам по себе отпадает.

Развитие хоккея в Туле можно привести именно как пример государственно-частного партнерства. Считаю, что должна быть взаимосвязь между бизнесом и властью. Но также я думаю, что бизнес один, без поддержки государственного аппарата может не справиться. Какое-то общение между руководителями и властью все равно должно быть. По-другому, думаю, это невозможно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.