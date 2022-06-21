Курдин о травме Кучерова: «Тафгаи за такое бы голову оторвали! А теперь их нет. Поэтому звезд не стесняются бить»

Первый тренер Кучерова жалеет, что в не осталось тафгаев, мстящих за травмы лидеров.

Форвард получил травму в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (6:2, 1-2).

Россиянин ушел со льда в третьем периоде после удара клюшкой и толчка со стороны защитника «Эвс» . Он получил от судей малый штраф.

«Надеюсь, там все обойдется, и Никита сможет продолжить финал. Он – парень с характером. Но заметьте, что после каждого плей-офф выясняется, что Кучеров играл с множеством травм, на уколах.

Все соперники прекрасно знают, кого нужно такими ударами выводить из строя, и кто недавно перенес тяжелую операцию на бедре, из-за чего пропустил весь регулярный чемпионат. Ведь Кучерова в бедро и ударили.

Вот раньше в НХЛ были тафгаи и соперники не позволяли себе так атаковать звезд. Потому что всегда могли бы получить ответ. Тафгаи за такое бы голову оторвали! А теперь их нет. Поэтому звездных игроков не стесняются бить, понимая, что если вывести его из строя, то и всю серию можно взять», – сказал .

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