Кучеров – 4-й игрок в истории НХЛ с 25+ очками в 3 розыгрышах плей-офф подряд. Первые трое – Троттье, Босси и Гретцки

– 4-й игрок в истории с 25+ очками в 3 розыгрышах плей-офф подряд.

После сегодняшнего ассистентского дубля в третьем матче финала Кубка Стэнли против (6:2, 1-2) на счету форварда стало 26 (7+19) очков в 20 матчах в текущем плей-офф.

В розыгрыше 2020 года он набрал 34 (7+27) очка в 25 играх, в 2021 году – 32 (8+24) балла в 23 играх.

До него по 25 или более очков в 3 розыгрышах подряд набирали только 3 игрока.

Это Брайан Троттье («Айлендерс», 1980 – 29 очков в 22 играх, 1981 – 29 в 18, 1982 – 29 в 19), Майк Босси («Айлендерс», 1981 – 35 в 18, 1982 – 27 в 19, 1983 – 26 в 19) и («Эдмонтон», 1983 – 38 в 16, 1984 – 35 в 19, 1985 – 47 в 18).

Кучеров сделал 2 передачи и стал 2-й звездой матча с «Колорадо». В 3-м периоде он ушел со льда из-за травмы