Защитника «Колорадо» Тэйвса дополнительно не накажут за толчок Кучерова в поясницу

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Защитник «Колорадо» избежит дисквалификации за удар клюшкой россиянина Никиты Кучерова.

Департамент безопасности игроков НХЛ не будет дополнительно рассматривать эпизод с защитником Девоном Тэйвсом и Кучеровым.

Напомним, что российский нападающий «Тампы» не смог завершить третий матч серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (6:2) из-за травмы.

В третьем периоде игры Тэйвс подтолкнул Кучерова в поясницу, после чего у россиянин поехала нога, он оказался на льду и ударился о борт.

Хоккеист «Эвс» был удален на две минуты в этом эпизоде.

Кучеров получил травму в финале Кубка Стэнли: похоже, это была месть за его хит на игроке «Колорадо»

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