Защитника «Колорадо» Тэйвса дополнительно не накажут за толчок Кучерова в поясницу

Защитник «Колорадо» избежит дисквалификации за удар клюшкой россиянина Никиты Кучерова.
Департамент безопасности игроков НХЛ не будет дополнительно рассматривать эпизод с защитником Девоном Тэйвсом и Кучеровым.
Напомним, что российский нападающий «Тампы» не смог завершить третий матч серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (6:2) из-за травмы.
В третьем периоде игры Тэйвс подтолкнул Кучерова в поясницу, после чего у россиянин поехала нога, он оказался на льду и ударился о борт.
Хоккеист «Эвс» был удален на две минуты в этом эпизоде.
Кучеров получил травму в финале Кубка Стэнли: похоже, это была месть за его хит на игроке «Колорадо»