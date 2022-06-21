Защитника «Колорадо» Тэйвса дополнительно не накажут за толчок Кучерова в поясницу

Защитник «Колорадо» избежит дисквалификации за удар клюшкой россиянина .

Департамент безопасности игроков не будет дополнительно рассматривать эпизод с защитником и Кучеровым.

Напомним, что российский нападающий не смог завершить третий матч серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (6:2) из-за травмы.

В третьем периоде игры Тэйвс подтолкнул Кучерова в поясницу, после чего у россиянин поехала нога, он оказался на льду и ударился о борт.

Хоккеист «Эвс» был удален на две минуты в этом эпизоде.

Кучеров получил травму в финале Кубка Стэнли: похоже, это была месть за его хит на игроке «Колорадо»