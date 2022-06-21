Марун о 6:2 с «Колорадо»: «Тампе» нужно было чаще бросать, чтобы были вторые и третьи шансы. Мы справились с этим»

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Патрик Марун заявил, что «Тампа» ориентировалась на то, чтобы наносить много бросков. 

В третьем матче с «Колорадо» в финале Кубка Стэнли команда одержала победу (6:2, 1-2 в серии), нанеся 32 броска в створ. Во втором матче в активе команды их было вдвое меньше – 16. 

В первом периоде «молнии» отметились 24 попытками броска, из которых 12 достигли створа ворот. 

«Нам нужно было чаще бросать, совершать больше попыток броска. Когда вы делаете это и много работаете, чтобы перезаряжаться и опережать их на подборе, то у вас возникают вторые и третьи шансы.

Сегодня мы справились с этим намного лучше», – сказал нападающий «Лайтнинг». 

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