Марун о 6:2 с «Колорадо»: «Тампе» нужно было чаще бросать, чтобы были вторые и третьи шансы. Мы справились с этим»

заявил, что ориентировалась на то, чтобы наносить много бросков.

В третьем матче с в финале Кубка Стэнли команда одержала победу (6:2, 1-2 в серии), нанеся 32 броска в створ. Во втором матче в активе команды их было вдвое меньше – 16.

В первом периоде «молнии» отметились 24 попытками броска, из которых 12 достигли створа ворот.

«Нам нужно было чаще бросать, совершать больше попыток броска. Когда вы делаете это и много работаете, чтобы перезаряжаться и опережать их на подборе, то у вас возникают вторые и третьи шансы.

Сегодня мы справились с этим намного лучше», – сказал нападающий «Лайтнинг».