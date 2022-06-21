«Тампа» – 3-я команда в истории НХЛ, ответившая 6 голами на 7+ пропущенных шайб в прошлом матче финала

ответила 6 голами на 7 пропущенных шайб, это 3-й в истории случай для финалов.

«Лайтнинг» были разгромлены во втором матче финала Кубка Стэнли (0:7), а третий завершили в свою пользу (6:2).

Это всего 3-й случай в истории финалов в эпоху (с розыгрыша 1918 года), когда команда отвечает 6 голами на 7 или более пропущенных шайб в прошлом матче.

В 1973 году уступил «Чикаго» в пятом матче (7:8), а затем выиграл шестой (6:4). Клуб завоевал трофей, завершив серию в свою пользу (4-2).

В 1980 году уступили «Филадельфии» во втором матче (3:8), а затем выиграли третий (6:2). Клуб завоевал трофей, завершив серию в свою пользу (4-2).