«Тампа» – 3-я команда в истории НХЛ, ответившая 6 голами на 7+ пропущенных шайб в прошлом матче финала

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«Тампа» ответила 6 голами на 7 пропущенных шайб, это 3-й в истории случай для финалов.

«Лайтнинг» были разгромлены «Колорадо» во втором матче финала Кубка Стэнли (0:7), а третий завершили в свою пользу (6:2). 

Это всего 3-й случай в истории финалов в эпоху НХЛ (с розыгрыша 1918 года), когда команда отвечает 6 голами на 7 или более пропущенных шайб в прошлом матче. 

В 1973 году «Монреаль» уступил «Чикаго» в пятом матче (7:8), а затем выиграл шестой (6:4). Клуб завоевал трофей, завершив серию в свою пользу (4-2). 

В 1980 году «Айлендерс» уступили «Филадельфии» во втором матче (3:8), а затем выиграли третий (6:2). Клуб завоевал трофей, завершив серию в свою пользу (4-2). 

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