Перри – 1-й игрок в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за 4 разные команды

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Кори Перри – 1-й игрок в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за 4 разные команды.

37-летний форвард «Тампы» отличился в третьем матче финальной серии с «Колорадо» (6:2, 1-2). 

Ранее канадец забивал в составе «Анахайма» в 2007 году (2 шайбы), «Далласа» в 2020 году (3) и «Монреаля» в 2021 году (1). 

За 3 разные команды в финалах забивали 8 игроков – Фил Эспозито («Чикаго», «Бостон», «Рейнджерс»), Эб Макдоналд («Монреаль», «Чикаго», «Детройт»), Майк Кин («Монреаль», «Колорадо», «Даллас»), Клод Лемье («Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо»), Кен Лайнсмен («Филадельфия», «Эдмонтон», «Бостон»), Аллан Стэнли («Рейнджерс», «Бостон», «Торонто»), Марк Рекки («Питтсбург», «Каролина», «Бостон») и Петр Сикора («Нью-Джерси», «Анахайм», «Питтсбург»). 

Перри вышел в финал Кубка Стэнли 3 раза подряд с 3 разными командами, повторив рекорд Госсы

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