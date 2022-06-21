Перри – 1-й игрок в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за 4 разные команды

– 1-й игрок в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за 4 разные команды.

37-летний форвард отличился в третьем матче финальной серии с (6:2, 1-2).

Ранее канадец забивал в составе в 2007 году (2 шайбы), «Далласа» в 2020 году (3) и в 2021 году (1).

За 3 разные команды в финалах забивали 8 игроков – («Чикаго», «Бостон», «Рейнджерс»), Эб Макдоналд («Монреаль», «Чикаго», «Детройт»), Майк Кин («Монреаль», «Колорадо», «Даллас»), («Монреаль», «Нью-Джерси», «Колорадо»), Кен Лайнсмен («Филадельфия», «Эдмонтон», «Бостон»), Аллан Стэнли («Рейнджерс», «Бостон», «Торонто»), («Питтсбург», «Каролина», «Бостон») и («Нью-Джерси», «Анахайм», «Питтсбург»).

Перри вышел в финал Кубка Стэнли 3 раза подряд с 3 разными командами, повторив рекорд Госсы