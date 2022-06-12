Перри вышел в финал Кубка Стэнли 3 раза подряд с 3 разными командами, повторив рекорд Госсы

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Кори Перри повторил рекорд Мариана Госсы по финалам Кубка Стэнли с разными командами.

В этом году 37-летний форвард дошел до решающей серии с «Тампой». В 2020 году он играл за «Даллас», уступивший «молниям» в финале. В 2021 году – за «Монреаль», также уступивший «Лайтнинг» в решающей серии. 

Таким образом, он сыграет в трех финалах подряд с тремя разными командами. 

До него единственным игроком в истории НХЛ с таким достижением был Мариан Госса.

В 2008 году он играл за «Питтсбург», уступивший в финале «Детройту». В 2009 году – за «Детройт», уступивший в финале «Питтсбургу». В 2010 году – за «Чикаго», обыгравший в финале «Филадельфию». 

Добавим, что за карьеру у Перри это уже 4-й финал с 4 разными командами. В 2007 году он выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом». 

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