Перри вышел в финал Кубка Стэнли 3 раза подряд с 3 разными командами, повторив рекорд Госсы

Кори Перри повторил рекорд Мариана Госсы по финалам Кубка Стэнли с разными командами.

В этом году 37-летний форвард дошел до решающей серии с . В 2020 году он играл за «Даллас», уступивший «молниям» в финале. В 2021 году – за «Монреаль», также уступивший «Лайтнинг» в решающей серии.

Таким образом, он сыграет в трех финалах подряд с тремя разными командами.

До него единственным игроком в истории с таким достижением был Мариан Госса.

В 2008 году он играл за «Питтсбург», уступивший в финале «Детройту». В 2009 году – за , уступивший в финале . В 2010 году – за , обыгравший в финале «Филадельфию».

Добавим, что за карьеру у Перри это уже 4-й финал с 4 разными командами. В 2007 году он выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом».