Лев Лещенко об Олимпиаде-1980: «Сборная СССР жила в тюрьме. Когда-то напишут: здесь сидел Третьяк. Владик, не терять спортивной формы, только вперед, ни шагу назад»

Лев Лещенко рассказал, как советских хоккеистов разместили в американской тюрьме на Олимпиаде-1980.

Олимпийские игры проходили в Лэйк-Плэсиде.

«Мы ездили в комсомольские поездки такие, сопровождая наших спортсменов. Близкое знакомство произошло в Лейк-Плэсиде. Наша команда хоккеистов жила в тюрьме для малолетних преступников.

Это действительно была тюрьма, но она еще не функционировала, и нашу команду разместили именно вот в этом помещении.

Здесь когда-то напишут: здесь сидел вратарь нашей сборной Третьяк.

Владик, не терять спортивной формы, только вперед, ни шагу назад», – сказал певец в шоу «Сегодня вечером» на «Первом канале».