Василевский и Пойнт пропустили раскатку «Тампы». Купер объявил, что россиянин сыграет в 3-м матче с «Колорадо», участие канадца – под вопросом

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Андрей Василевский и Брэйден Пойнт отсутствовали на льду во время раскатки «Тампы».

Россиянин и канадец не вышли на лед утром в преддверии третьего матча серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что участие Пойнта в предстоящей игре находится под вопросом. Решение по форварду примут перед выходом на лед.

В свою очередь, Василевский начнет матч в воротах «Лайтнинг» с первых минут.

«Тампа» уступает в финальной серии со счетом 0-2. Российский голкипер пропустил семь шайб во втором матче серии.

Пойнт по ходу плей-офф вернулся в состав» молний» после травмы  – до этого он пропустил серии с «Флоридой» и Рейнджерс».

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