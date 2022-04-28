Александр Лукашенко: «Никакие санкции нам не страшны, если будем своих спортсменов так любить и поддерживать»

высказался про белорусских спортсменов.

Президент Беларуси посетил седьмой матч серии финала чемпионата страны между «Юностью» и (3-4 в серии) из Жлобина.

«Вы знаете, всегда говорят об итогах. С моей точки зрения, итог сегодняшнего матча как раз состоит в том, что есть победители, но нет побежденных, нет проигравших.

Ребята, я смотрел, наверное, большинство минут и часов вашей блестящей семиматчевой игры. Вы молодцы! Вы отдали себя полностью этой игре.

Эти молодые ребята, которые стоят здесь, должны помнить одну истину. Не в обиду скажу, вы [хоккеисты «Металлурга»], конечно, молодцы, я за вас рад.

Но вы должны помнить, что белорусский хоккей существует благодаря великой и благодаря еще одной великой белорусской команде – «Динамо». Без них…

Погодите, я еще про Жлобин и Гомель ничего не говорил. Все впереди. Вы молодцы! Вы создали такой колорит сегодня на этой арене, что я не помню, чтобы такое было.

Я буду счастлив, если каждый год у нас чемпион будет из региональных городов, относительно небольших городов, как Жлобин. Но я вас прошу: не забывайте, кто был у истоков. Это было на моих глазах после распада Советского Союза.

Я тут услышал, один призыв был интересный. Я так понимаю, он был обращен ко мне. Наши яркие ребята, приехавшие в Минск, требовали, по-моему, столицу перенести в Жлобин? Ребята, это очень дорого, но я подумаю.

И еще одна мысль, которая меня не покидала всю эту игру. Если мы будем своих спортсменов так любить и поддерживать, как это сегодня сделали жлобинцы, нам не страшны никакие санкции», – сказал Лукашенко.