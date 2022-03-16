Антон Худобин: «Операция прошла успешно. Начался процесс восстановления, все идет по плану»

рассказал о своем самочувствии после операции на бедре.

Сообщалось, что срок восстановления 35-летнего вратаря составит 6 месяцев.

«У меня все нормально. Сейчас у меня начался процесс восстановления. Операция прошла успешно. Все хорошо, все идет по плану», – сказал Худобин.

В нынешнем сезоне он провел 9 игр в за «Даллас» и 6 матчей в АХЛ за «Техас». Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов будет действовать до конца сезона-2022/23.