высказался о работе с тренером Дмитрием Квартальновым.

Защитник ранее играл за под руководством специалиста

– А что вам дала работа с ?

– Я заиграл при нем. Он развил во мне те качества, которые помогли закрепиться в команде. У него было так: если играешь хорошо – играешь дальше, а если плохо – сидишь в запасе. Дмитрий Вячеславович – жесткий, но справедливый тренер.

– Часто прилетало от него?

– Не часто, но прилетало. Могло прилететь, когда отдал пас не туда, совершил привоз в защите или неправильное действие в атаке.

– Если говорить о хоккее Квартальнова, то какой он?

– Сочетание европейского и североамериканского. Даже ближе ко второму, потому что стараемся играть по принципу «все вперед». В НХЛ после первого же вбрасывания команда сразу мчится в атаку. Вход в зону с контролем, направленные забросы в сторону нападающего. Если не получается – могут пихнуть за это.

– Какова роль Дмитрия Квартальнова в том, что вы пробились в ?

– Доверие – самое главное. Он видит в молодых огонь. Знает, что они хотят себя показать, – сказал защитник .