Даниил Журавлев высказался о работе с тренером Дмитрием Квартальновым.
Защитник ранее играл за «Ак Барс» под руководством специалиста
– А что вам дала работа с Дмитрием Квартальновым?
– Я заиграл при нем. Он развил во мне те качества, которые помогли закрепиться в команде. У него было так: если играешь хорошо – играешь дальше, а если плохо – сидишь в запасе. Дмитрий Вячеславович – жесткий, но справедливый тренер.
– Часто прилетало от него?
– Не часто, но прилетало. Могло прилететь, когда отдал пас не туда, совершил привоз в защите или неправильное действие в атаке.
– Если говорить о хоккее Квартальнова, то какой он?
– Сочетание европейского и североамериканского. Даже ближе ко второму, потому что стараемся играть по принципу «все вперед». В НХЛ после первого же вбрасывания команда сразу мчится в атаку. Вход в зону с контролем, направленные забросы в сторону нападающего. Если не получается – могут пихнуть за это.
– Какова роль Дмитрия Квартальнова в том, что вы пробились в КХЛ?
– Доверие – самое главное. Он видит в молодых огонь. Знает, что они хотят себя показать, – сказал защитник «Колорадо».