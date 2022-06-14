Даниил Журавлев: «Сказал Сакику, что приеду в «Колорадо». Через пару дней они обменяли молодого защитника»

Теги Колорадо Джо Сакик НХЛ Даниил Журавлев Спорт-Экспресс Хоккей

Даниил Журавлев рассказал о переговорах с генменеджером «Колорадо» Джо Сакиком.

Защитник подписал контракт с клубом 2 мая.

«Он больше объяснял, почему они хотят меня видеть. Сказал, что у многих игроков основного состава заканчиваются контракты после этого сезона, и чтобы их оставить, понадобится много денег. А значит, им нужны игроки с небольшими контрактами, новички вроде меня.

Незадолго до дедлайна в НХЛ я сказал Сакику, что приеду. И через пару дней они обменяли молодого защитника в другой клуб», – сказал Журавлев.

Напомним, 21 марта «Колорадо» обменял канадского защитника Джастина Бэррона в «Монреаль».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные