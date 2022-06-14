Даниил Журавлев: «Сказал Сакику, что приеду в «Колорадо». Через пару дней они обменяли молодого защитника»

рассказал о переговорах с генменеджером «Колорадо» .

Защитник подписал контракт с клубом 2 мая.

«Он больше объяснял, почему они хотят меня видеть. Сказал, что у многих игроков основного состава заканчиваются контракты после этого сезона, и чтобы их оставить, понадобится много денег. А значит, им нужны игроки с небольшими контрактами, новички вроде меня.

Незадолго до дедлайна в я сказал Сакику, что приеду. И через пару дней они обменяли молодого защитника в другой клуб», – сказал Журавлев.

Напомним, 21 марта обменял канадского защитника Джастина Бэррона в «Монреаль».