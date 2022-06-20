Давыдов об «Амуре» и «Адмирале»: «Такие клубы точно не работают на конкуренцию в КХЛ. ЦСКА и «Динамо» должны как можно чаще играть с «Металлургом», СКА и Казанью»

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Виталий Давыдов назвал клубы, не соответствующие уровню элитного дивизиона КХЛ.

«На последнем тренерском совете во время отчета тренеров сборной все обсуждали необходимость повышения уровня клубного чемпионата. В нынешних условиях это достигается только увеличением количества матчей с высшей конкуренцией. При всем моем уважении, например, к «Адмиралу» и «Амуру», в последние годы они в разобранном состоянии. Ряд таких клубов точно не работает на конкуренцию в КХЛ.

Да, никто не спорит, Владивосток и Хабаровск – это Россия, там тоже любят хоккей, туда ведущие клубы обязаны летать. Но если мы хотим развивать свой хоккей и на что-то претендовать на мировой арене, ЦСКА или «Динамо» должны как можно чаще играть с «Магниткой», СКА или Казанью. Тут даже обсуждать нечего.

Сегодня, когда мы за железным занавесом, создание элитного дивизиона чем-то напоминает формирование расширенного состава сборной России. То есть на время изоляции у нас в конференции Юрзинова может появиться прообраз национальной сборной», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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