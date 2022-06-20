Давыдов за разделение КХЛ: «Напрасно мы занялись расширением в попытках скопировать НХЛ. У нас нет 20-30 команд высшего уровня»

считает, что предложение ФХР по делению команд пойдет на пользу хоккею.

«Постоянно говорю о том, что КХЛ необходимы реформы. В первые годы лиги чувствовалась какая-то свежесть, но в последнее время наступил застой – и в качестве игры, и в ее зрелищности. Отразилось это и на национальной сборной: все видели, в какой бледный хоккей она играла на Олимпиаде в Пекине.

Во времена СССР в элитной лиге у нас было 12 команд, но это не мешало диктовать свои условия на мировой арене. А все потому, что уровень нашего турнира был очень высоким, и в этой конкуренции отечественный хоккей постоянно рос. Считаю, напрасно мы в своих попытках скопировать занялись расширением и гигантоманией. У нас нет двух-трех десятков команд высшего уровня.

Поэтому мне нравится проект с конференциями Юрзинова и Якушева. В первой, имени Владимира Владимировича, 12 ведущих команд будут много играть друг с другом, появится и зрелищность, и конкуренция, и мастерство.

При этом не забывается и дивизион Александра Сергеевича – его команды тоже будут встречаться с лидерами, пусть и немного реже. У них тоже сохраняются шансы играть в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина. Все логично», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.