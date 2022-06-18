Кравчук о реформах в КХЛ: «Ситуация в мире развязывает российскому хоккею руки. Надо пытаться не отпускать Северную Америку в отрыв»

считает что КХЛ нужны неожиданные решения, чтобы не отстать от .

– Не хотелось бы давать какие-то рекомендации нашим хоккейным руководителям, они – профессионалы, перед которыми поставлены задачи и которые должны их исполнять. Советовать – это самое легкое, самое тяжелое – принимать решения и брать за них ответственность.

Тем не менее готов поделиться своими мыслями – как человек, который увидел современный российский хоккей и который довольно долгое время видит хоккей североамериканский. Оптимизма, откровенно говоря, не много, хоккейная Северная Америка по-прежнему впереди всех с большим отрывом.

– КХЛ делает попытки меняться. Говорят, в предстоящем чемпионате у каждого клуба будет под 70 матчей.

– Тут крайне дискуссионный момент. Готовы ли мы при нынешнем уровне мастерства проводить такое количество матчей? Готов ли российский болельщик видеть такое количество матчей, будут ли они интересны, есть ли у людей финансовые возможности ходить на хоккей по три-четыре раза в неделю? То есть тут нужно повышать уровень мастерства и соперничества в kиге.

– Разделение КХЛ на две группы могло бы повысить этот уровень?

– Повторюсь, не хотел бы давать советы профессионалам, им виднее. В идее двух лиг в рамках КХЛ есть и очевидные плюсы в виде повышения конкуренции, есть и минусы. В том же чемпионате СССР был с десяток элитных по тем временам команд, но была и очень приличная Высшая лига. Такое деление позволяло считаться советскому хоккею лучшим как минимум в Европе.

Считаю, что ситуация в мире развязывает руки российскому хоккею, наступает время реформ. Есть возможность отойти от европейского календаря, поэкспериментировать, принять какие-то неожиданные решения. Североамериканский хоккей стремительно развивается – и как игра. и как бизнес, надо пытаться не отпускать его в отрыв, – сказал двукратный олимпийский чемпион.