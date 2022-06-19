«Колорадо» выиграл 14 из 16 матчей в этом плей-фф. Клуб может повторить рекорд «Эдмонтона» – 16 побед в 18 играх

«Колорадо» обыграл «Тампу» (7:0, 2-0) во втором матче финала Кубка Стэнли.
Это 14-я победа команды тренера Джареда Беднара в плей-офф-2022. Клуб потерпел всего 2 поражения.
«Колорадо» стал 4-й командой в истории НХЛ, одержавшей 14 побед в 16 играх плей-фф.
Ранее это удалось «Айлендерс» (1981 год), «Эдмонтону» (1987 и 1988 годы) и «Лос-Анджелес» (2012 год). Отметим, что эти команды в итоге выиграли Кубок Стэнли.
«Колорадо» может повторить лучший результат в НХЛ, если выиграет следующие 2 матча. Рекорд был установлен «Эдмонтоном» в 1988 году (16 побед в 18 играх плей-офф).
Это лучший результат плей-офф НХЛ в эпоху, когда для завоевания Кубка Стэнли нужно выиграть 16 матчей (с 1987 года).