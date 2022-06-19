Кожевников о победе «Колорадо»: «Одна команда играла, другая – стояла. Такое не в первый раз у «Тампы», но они умеют вылезать»

прокомментировал победу «Колорадо» над «Тампой» (7:0, 2-0).

«Одна команда играла, а другая – стояла. Такое же не в первый раз у «Тампы». Но они умеют вылезать. Как и всегда, третья игра – решающая.

«Колорадо» же классная команда. Было ожидаемо, что игры будут интересными. Да, в этот вечер не получилось у «Тампы». Почему? Видимо, решили продолжить свои эксперименты», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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