Виталий Прошкин: «Странно, что Купер не поменял Василевского. Можно было дать ему отдохнуть»

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Виталий Прошкин считает странным решение «Тампы» не менять Андрея Василевского

Российский вратарь впервые в карьере пропустил 7 шайб в игре плей-офф (0:7 с «Колорадо» во втором матче финала Кубка Стэнли). 

«Странно, что тренер не поменял Василевского по ходу матча. Мне кажется, можно было дать ему отдохнуть.

Отразится ли на нем такое решение? Я думаю, что нет. Для нас решение не менять Андрея выглядит странным.

Может быть, тренер спрашивал у него – заменить или нет. А Андрей сказал, что не стоит», – сказал обладатель Кубка Гагарина.

Купер не думал о замене Василевского: «Это лучший вратарь в мире. Даже если бы я так решил, он бы не ушел со льда»

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