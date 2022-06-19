Виталий Прошкин: «Странно, что Купер не поменял Василевского. Можно было дать ему отдохнуть»

Виталий Прошкин считает странным решение «Тампы» не менять Андрея Василевского.
Российский вратарь впервые в карьере пропустил 7 шайб в игре плей-офф (0:7 с «Колорадо» во втором матче финала Кубка Стэнли).
«Странно, что тренер не поменял Василевского по ходу матча. Мне кажется, можно было дать ему отдохнуть.
Отразится ли на нем такое решение? Я думаю, что нет. Для нас решение не менять Андрея выглядит странным.
Может быть, тренер спрашивал у него – заменить или нет. А Андрей сказал, что не стоит», – сказал обладатель Кубка Гагарина.
Купер не думал о замене Василевского: «Это лучший вратарь в мире. Даже если бы я так решил, он бы не ушел со льда»