Макар – главный претендент на «Конн Смайт», Василевский – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кучеров – 4-й (Sportsnet)

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар – главный претендент на «Конн Смайт» по версии Sportsnet.

Портал назвал четырех главных кандидатов на приз самому ценному игроку плей-офф .

Оба клуба-финалиста – «Колорадо» и «Тампа» – представлены двумя игроками.

Первое место в рейтинге занял защитник «Эвс» Кэйл Макар.

«Когда твое имя упоминается наравне с именем Бобби Орра, ты особенный. И да, защитник «Колорадо» именно такой.

Дело не в том, что он новый Бобби Орр — бросьте, ему 23 года, и это только его третий сезон, – но он уникален для сегодняшней игры своей динамикой и эффективностью в каждом аспекте игры», – говорится в материале.

Второе место занял вратарь «Тампы» , третье – форвард «Эвеланш» Нэтан Маккиннон, четвертое – форвард «Лайтнинг» .

«Проблема» кандидатуры Кучерова на «Конн Смайт» заключается в том, что ему, похоже, будет гораздо тяжелее обойти своего партнера по команде, чем Маккиннону.

Если выиграет , Кучерову будет сложно привлечь больше внимания, чем Василевский. Если только серия не превратится в еще одну «Битву за Альберту» в плане результативности», – говорится в материале.

Василевский – главный претендент на «Конн Смайт», Макар, Маккиннон, Кучеров и Макдэвид вошли в топ-5 (The Score)