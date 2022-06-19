Макар сделал дубль во 2-м матче финала и обновил рекорд «Колорадо» для защитников по голам за один плей-офф (7)

сделал дубль во 2-м матче финала и обновил рекорд .

23-летний защитник забросил 2 шайбы во втором матче финала Кубка Стэнли с (7:0, 2-0).

В третьем периоде Макар отличился в большинстве и меньшинстве, установив окончательный счет в матче. Он стал вторым защитником в истории финалов с таким дублем.

До него в большинстве и меньшинстве забивал из «Бостона» в 1988 году (в отмененном из-за отключения света на арене матче против «Эдмонтона»).

На счету Макара стало 7 шайб в 16 матчах текущего плей-офф.

Он установил рекорд франшизы для защитников по голам за один плей-офф (считая историю «Эвеланш» и «Нордикс»), превзойдя (6 шайб в 23 матчах в 2001 году и 6 в 20 в 2002).

Макар набрал 24-е очко в одном плей-офф и делит 6-е место в истории «Колорадо» с Форсбергом. До рекорда Сакика – 10 баллов