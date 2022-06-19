Макар набрал 24-е очко в одном плей-офф и делит 6-е место в истории «Колорадо» с Форсбергом. До рекорда Сакика – 10 баллов

Защитник сделал дубль в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0 в серии) и был признан третьей звездой.

Канадец набрал 24-е (7+17) очко в текущем плей-офф и вышел на 6-е место в истории «Эвеланш», догнав , у которого в Кубке Стэнли-1998/99 было 8+16.

При этом швед провел в том розыгрыше 19 игр, а у Макара в нынешнем – 16 матчей.

Рекордсмен «Колорадо» по очкам в одном плей-офф – (34 в 1996 году).

В топ-5 также входят Форсберг с 27 баллами в 2002-м, Сакик (26 в 2001-м), (25 в 2020-м) и Сакик (25 в 1997-м).