Макар набрал 5 очков в 4-м матче с «Эдмонтоном». Это рекорд для защитников в плей-офф в XXI веке и 2-й результат в истории

Защитник набрал 5 очков в 4-м матче с .

«Эвеланш» выиграли у «Ойлерс» в финале Западной конференции (6:5 ОТ, 4-0 в серии).

23-летний канадец набрал 5 (1+4) очков, в том числе отметившись результативной передачей в овертайме. Всего в плей-офф у него стало 22 (5+17) балла в 14 играх.

Макар установил рекорд XXI века по очкам для защитников в одном матче плей-офф. До повторения рекорда лиги ему не хватило 1 балла.

В 1985 году («Эдмонтон») набрал 6 (1+5) очков в пятом матче финала конференции с «Чикаго» (10:5).

По 5 очков в XX веке набирали 6 защитников – Эдди Буш («Торонто», 1942, 1+4), Боб Дэйли («Филадельфия», 1980, 1+4), Дени Потвен («Айлендерс», 1981, 3+2 – единственный случай с хет-триком), тот же Коффи (1985, 2+3), Ристо Силтанен («Квебек», 1987, 0+5), («Калгари», 1994, 2+3).

Также Макар повторил рекорд франшизы по очкам в плей-офф (для всех игроков). Он был установлен Силтаненом и повторен Петером Форсбергом в 1998 году (2+3).