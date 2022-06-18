Джей Ти Комфер: «Ничушкин – конь. Против него сложно играть. Он был очень важным хоккеистом для нас весь год, особенно в плей-офф»

Джей Ти Комфер оценил игру Валерия Ничушкина.

Нападающий «Колорадо» набрал 2 (1+1) очка в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (4:3 ОТ, 1-0 в серии).

«Вал – это конь. Он так хорошо защищается. Он так хорошо катается. Он использует свое тело. Он опытен. У него очень хороший бросок.

Он проделал отличную работу, предоставив нам возможность выбирать варианты сочетаний. Он играет правильно каждый вечер. Против него сложно играть. Он был очень важным игроком для нас весь год, особенно в плей-офф», – сказал нападающий «Колорадо».