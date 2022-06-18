«Филадельфия» получила наибольший процент негативных реакций на посты о «Месяце гордости ЛГБТ», «Колорадо» – наименьший

«Филадельфия» получила наибольший процент негативных отзывов на публикации о «Месяце гордости».

Об этом сообщает журналист The Hockey News Йен Кеннеди.

Июнь считается «Месяцем гордости ЛГБТ». В этот месяц во многих странах проходят фестивали, митинги и другие мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам ЛГБТ-сообществ.

Наибольший процент негативных реакций на изменение логотипа в соцсетях или публикации получили «Филадельфия» (24,68%), (22,28%), «Нью-Джерси» (20,25%), (19,29%) и «Лос-Анджелес» (17,09%).

Наименьший процент негативных отзывов получили «Колорадо» (3,56%), «Сиэтл» (4,25%), «Виннипег» (4,37%), «Оттава» (4,46%) и (4,47%).

Журналист отметил, что «Каролина», «Коламбус», «Эдмонтон», «Флорида», и «Нэшвилл» вошли в список команд, которые не публиковали информацию о «Месяце гордости» или не меняли логотип в соцсетях.

«Колорадо», у которого самый низкий процент негативных реакций, был одной из немногих команд , которые отвечали на негативные комментарии, осуждая ненависть. Они опубликовали информацию о местоимениях, гендерной идентичности и сексуальной ориентации на следующее утро после победы в первом матче финала Кубка Стэнли», – написал Кеннеди.