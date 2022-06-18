Хоккеист «Динамо» Зайцев сыграл свадьбу с моделью Сашей Кабаевой. Футболист Мамаев был среди гостей, невеста тоже враждует с Аланой

Защитник Егор Зайцев сыграл свадьбу с моделью Сашей Кабаевой.

Минувшей весной у пары родился ребенок. 24-летний Зайцев и 29-летняя Кабаева расписались за несколько месяцев до родов, а вот празднование свадьбы решили перенести на лето.

Среди гостей были футболист и его подруга Надежда Санько. Невеста поддерживает их в публичном конфликте с – экс-супругой игрока.

Дело в том, что Саша сама становилась мишенью нападок Аланы, когда была замужем за ее первым избранником – кикбоксером Александром Липовым.