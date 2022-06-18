Хоккеист «Динамо» Зайцев сыграл свадьбу с моделью Сашей Кабаевой. Футболист Мамаев был среди гостей, невеста тоже враждует с Аланой

Теги светская хроника светская хроника Павел Мамаев КХЛ Динамо Александр Липовой Егор Зайцев 1998 Алана Мамаева Хоккей

Защитник «Динамо» Егор Зайцев сыграл свадьбу с моделью Сашей Кабаевой.

Минувшей весной у пары родился ребенок. 24-летний Зайцев и 29-летняя Кабаева расписались за несколько месяцев до родов, а вот празднование свадьбы решили перенести на лето.

Среди гостей были футболист Павел Мамаев и его подруга Надежда Санько. Невеста поддерживает их в публичном конфликте с Аланой Мамаевой – экс-супругой игрока. 

Дело в том, что Саша сама становилась мишенью нападок Аланы, когда была замужем за ее первым избранником – кикбоксером Александром Липовым. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные