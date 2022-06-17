Кожевников о Буше в «Авангарде»: «Хотят насильника в команде – пускай. Нравятся, видимо, такие идеи, будут их распространять»

негативно оценил возможный переход в .

28-летний американский нападающий близок к возвращению в омский клуб, с которым он стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. Стороны обсуждают однолетний контракт.

«Если хочется – пожалуйста. Значит, думают не о престиже лиги, а о других вопросах.

Если хотят насильника в команде, то пускай подписывают. Такие вот у них приоритеты. Нравятся, видимо, такие идеи и будут их распространять. И КХЛ ничего сделать не может», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

В июне 2021 года Буше подписал контракт с «Локомотивом» на два года. Он не доиграл прошлый сезон по решению руководства клуба.

18 февраля стало известно, что форвард уволен из .

Ранее он получил год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.