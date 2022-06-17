Генменеджер «Филадельфии»: «Торторелла требует максимума в каждой игре. Обсудили ряд факторов, чтобы получить немедленный успех»

Генеральный менеджер «Филадельфии» объяснил назначение на пост тренера команды.

63-летний специалист стал 23-м тренером в истории «Флайерс».

«Я очень рад назначить Джона следующим главным тренером клуба. Его голос будет звучать со скамейки запасных «Флайерс».

Джон требует от своих хоккеистов максимума в каждой игре. Он выигрывал Кубка Стэнли и имеет большой послужной список как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

В процессе переговоров мы обсудили ряд факторов, которые имеют решающее значение для того, чтобы у команды был немедленный успех.

Мне стало ясно, что видение Джона позволяет считать его подходящим человеком для восстановления победной атмосферы в нашей раздевалке», – сказал Чак Флетчер.