Генменеджер «Филадельфии»: «Торторелла требует максимума в каждой игре. Обсудили ряд факторов, чтобы получить немедленный успех»

Генеральный менеджер «Филадельфии» объяснил назначение Джона Тортореллы на пост тренера команды.
63-летний специалист стал 23-м тренером в истории «Флайерс».
«Я очень рад назначить Джона следующим главным тренером клуба. Его голос будет звучать со скамейки запасных «Флайерс».
Джон требует от своих хоккеистов максимума в каждой игре. Он выигрывал Кубка Стэнли и имеет большой послужной список как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.
В процессе переговоров мы обсудили ряд факторов, которые имеют решающее значение для того, чтобы у команды был немедленный успех.
Мне стало ясно, что видение Джона позволяет считать его подходящим человеком для восстановления победной атмосферы в нашей раздевалке», – сказал Чак Флетчер.