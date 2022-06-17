«Филадельфия» назначила Тортореллу на пост главного тренера

назначен на пост главного тренера «Филадельфии».

63-летний специалист стал 23-м тренером в истории «Флайерс».

Ранее стало известно, что контракт с тренером рассчитан на четыре года. Оклад Тортореллы составит около четырех миллионов долларов в год.

Последним клубом Тортореллы в был «Коламбус», который он возглавлял с 2015 по 2021 год. Ранее он также тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли.

В этом сезоне Торторелла не работал тренером в НХЛ. После ухода из «Коламбуса» он стал аналитиком на ESPN.

Напомним, решила не продлевать контракт с исполняющим обязанности главного тренера команды Майком Йео после невыхода в плей-офф.