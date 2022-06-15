«Филадельфия» предложила Торторелле пост главного тренера (Кевин Уикс)

«Филадельфия» предложила Джону Торторелле занять пост главного тренера.
Об этом сообщил аналитик официального сайта НХЛ, бывший вратарь Кевин Уикс.
«Мне сказали, что «Филадельфия» предложила должность главного тренера Джону Торторелле.
Для завершения сделки необходимы дополнительные переговоры», – написал Уикс.
Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн добавил, что Торторелла встретится с «Флайерс» завтра, чтобы обсудить контракт.
Последним клубом Тортореллы в НХЛ был «Коламбус», который он возглавлял с 2015 по 2021 год. Ранее он также тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли.
63-летний Торторелла в этом сезоне не работал тренером в НХЛ. После ухода из «Коламбуса» он стал аналитиком на ESPN.
Напомним, «Филадельфия» решила не продлевать контракт с исполняющим обязанности главного тренера команды Майком Йео после невыхода в плей-офф.