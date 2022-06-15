«Филадельфия» предложила Торторелле пост главного тренера (Кевин Уикс)

«Филадельфия» предложила Джону Торторелле занять пост главного тренера.

Об этом сообщил аналитик официального сайта , бывший вратарь .

«Мне сказали, что предложила должность главного тренера .

Для завершения сделки необходимы дополнительные переговоры», – написал Уикс.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн добавил, что Торторелла встретится с «Флайерс» завтра, чтобы обсудить контракт.

Последним клубом Тортореллы в НХЛ был «Коламбус», который он возглавлял с 2015 по 2021 год. Ранее он также тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли.

63-летний Торторелла в этом сезоне не работал тренером в НХЛ. После ухода из «Коламбуса» он стал аналитиком на ESPN.

Напомним, «Филадельфия» решила не продлевать контракт с исполняющим обязанности главного тренера команды Майком Йео после невыхода в плей-офф.