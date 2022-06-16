Яковлев о буллите шведам на Олимпиаде: «Сейчас больше мурашек. А тогда ты в игре, не было волнения»

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Егор Яковлев рассказал, что чувствовал, реализовав буллит в полуфинале Олимпиады-2022.

Сборная России в той игре одолела Швецию (2:1 Б) и вышла в финал.

«Доиграли до буллитов, не знал, что буду исполнять. Всегда в голове проецирую ситуацию на себя, думаю, что бы я сделал.

Когда выходил, знал заранее, что буду делать. Вышел – сделал то, что спланировал.

Спустя время смотришь на эту ситуацию, сейчас больше мурашек. А тогда ты в игре, не было волнения», – сказал защитник, представляющий «Металлург».

Илья Воробьев: «Буллит Яковлева был самым сложным по психологии – молодец, справился. Он обязан был забивать, иначе сборная бы проиграла»

Яковлев о буллите шведам: «Целенаправленно бросал в подмышку. Спасибо Зарипову, подсказал, что там «мертвая» зона»

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