Илья Воробьев: «Буллит Яковлева был самым сложным по психологии – молодец, справился. Он обязан был забивать, иначе сборная бы проиграла»

похвалил за реализованный буллит в полуфинале Олимпиады.

обыграла команду Швеции (2:1 Б) в матче 1/2 финала хоккейного турнира в Пекине.

«Егор действительно всегда выходит в клубе пробивать буллит пятым.

С позиции психологии его сегодняшний буллит был самым сложным.

Он обязан был забивать, иначе российская сборная проигрывала матч. Молодец, справился с нервами. Егор – один из лидеров сборной России на Олимпиаде.

Егор сейчас капитан и лидер «Металлурга». У него хорошая крепкая психология.

Это очень опытный хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира. У него очень хорошая работа рук. Молодец, что справился с волнением и грамотно все исполнил.

Хочется поздравить всю сборную России с выходом в финал Олимпиады, пожелать удачи в финале. Будем болеть за ребят», – сказал главный тренер магнитогорского .

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