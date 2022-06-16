Гендиректор «Трактора»: «По Пайлату и Бэйлену пока окончательной позиции нет. Работа по новым легионерам ведется»

Иван Савин высказался о ситуации с легионерами в «Тракторе».

Ранее агент Алеша Пилко сообщил, что Теему Пулккинен вернется в клуб.

– У нас тоже есть подтверждение тому, что Пулккинен вернется в «Трактор». По остальным иностранцам, Лоуренсу Пайлату и Нику Бэйлену, пока окончательной позиции нет – все в работе.

– А как насчет новых легионеров? Ведутся переговоры?

– Работа по новым легионерам ведется. Постараемся заменить ушедших, но торопиться точно не будем. Несмотря на уход наших лидеров, у нас хорошая команда.

Если это возможно, то новые легионеры должны быть не слабее ушедших. Уверен, наша скаутская служба сработает на высоком уровне, – сказал генеральный директор «Трактора».