Эмиль Гарипов: «Татары – интеллектуальная сила России. Не просто так их много в правительстве»

рассказал, что для него значит религия.

– Вы мусульманин. Тяжело было в Омске, Москве, Челябинске?

– Нет. В Челябинске тоже молельная комната есть для нас, игроков. В Омске тоже было нормально, спокойно. В самолетах намаз читал. Это же норма для людей.

– Что для вас значит религия?

– Вообще, это все. Если ты по религии стараешься жить, оцениваешь жизненную ситуацию с точки зрения религии, то это только облегчает выбор. Если по религии что-то плохо, то я не делаю этого.

– У вас очень непростая карьера, много преодолений. Как в таких условиях сохранить веру?

– Во-первых, дело именно в вере. Это значит предопределение. Все вопросы отпадают. Каждое испытание, каждая трудность – это благо для тебя. Стираются какие-то грехи. Ты проявляешь терпение, стойкость. Растешь как человек. Я ведь не только хоккеист, я человек. Именно вера не дает уйти в такие моменты куда-то в сторону.

– Что для вас значит быть татарином? Мусульманин – это же не всегда татарин. Мусульманином может быть и русский, и африканец – кто угодно.

– Во-первых, это история. История татарского народа очень древняя и богатая. Татары – очень умный народ. Если читаешь историю, то татары были с религией после принятия булгарами ислама.

Конечно, религия поменяла их. В первую очередь для меня татары – это такие дипломаты. Интеллектуальная сила России, наверное. Потому что не просто так много татар в Москве в правительстве. Потому что татары – сильный народ. Какой город такой есть, как Казань, в России? Такого нет, – сказал вратарь .