Батрак о Кравцове: «Хотелось бы, чтобы он заиграл в «Рейнджерс». Но там даже не 50 на 50. Больше шансов на то, что вернется в «Трактор»

Артем Батрак оценил перспективы Виталия Кравцова в .

– Для начала нужно взглянуть на зарплатную ведомость «Рейнджерс», но в целом все будет пальцем в небо. С одной стороны, команда дошла до финала конференции и это значит, что она сыграла здорово. Но с другой – это во многом заслуга , а в нападении «Рейнджерс» однозначно не хватило.

Кравцов может заиграть в НХЛ, но сколько он уже туда ездил и у него не получилось. Самая главная проблема – то, как к нему там относятся. Не находясь внутри команды, это сложно оценивать. Но все эти приезды-отъезды должны не очень нравиться в Нью-Йорке.

Мне лично очень хотелось бы, чтобы он заиграл в «Рейнджерс». Однако там даже не 50 на 50. Скорее, больше шансов на то, что вернется в и будет играть в России. Я бы на его месте провел полноценный год в , чтобы отыграть нормально – где начал сезон, там и закончил. Тогда Кравцов еще бы получил уверенность в своих силах. Но это все теория.

Удачи Виталию, мы за него будем переживать и болеть. Была бы там другая команда… В «Рейнджерс» хватает молодых ребят. В общем, перспектива не самая плохая, но и не радужная. Кравцов может, однако не все зависит от него.

– Правильно говорят, что Кравцову не хватает характера, чтобы заиграть в НХЛ?

– Думаю, с характером у Виталия все нормально. Может, недостаточно настырности, постоянства. Вот бы он остался за океаном – посмотрите, сколько у «Рейнджерс» молодых нормально заиграло. Надо оставаться и биться, биться, биться… Если ты не первый номер драфта и не сразу попадаешь в , то надо и в АХЛ поиграть, и в запасных посидеть. Там надо уметь терпеть. Поэтому Кравцову надо больше настырности, – сказал комментатор.