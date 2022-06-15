Крикунов о Кубке Стэнли: «Рейнджерс» – какая-то несчастная команда. Вроде все хорошо – состав, условия, а больших побед нет. Может, надо что-то поменять?»

высказался о вылете «Рейнджерс» из плей-офф .

Клуб уступил «Тампе» в финале Восточной конференции (2-4).

– Почему , выиграв два первых матча полуфинала, потом потерпели поражения в четырех встречах кряду?

– Потому что это плей-офф. А «Рейнджерс», на мой взгляд, какая-то несчастная команда в этом плане. Это клуб с самым большим бюджетом, с очень сильным составом, который они из года в год собирают, ничего в Кубке Стэнли добиться не может.

Последний раз они его в 1994 году выигрывали, 28 лет назад! Да и там наши парни победу вытянули – Ковалев, Зубов, Немчинов, Карповцев. А в последнее время их и близко к финалу не было. Может, «Рейнджерс» что-то кардинально поменять надо? Например, «Мэдисон-сквер-гарден». Потому что вроде все хорошо – состав, условия, а больших побед нет.

– Вратарь «Рейнджерс» достоин звания «Везина Трофи», не взирая на поражение в полуфинале?

– Чтобы четко ответить на этот вопрос, надо было весь сезон не только за Шестеркиным, но и за всеми вратарями НХЛ более пристально следить. Так что это уж пусть заокеанские специалисты определяют. Но то, что Игорь команду в плей-офф тащил – это факт. Он очень хороший сезон провел, – сказал бывший тренер сборной России.