Александр Медведев о гала-матче на ПМЭФ: «Будем показывать то, что можем. В хоккее межсезонье, трудно рассчитывать на высокие физические кондиции»

Теги Зенит Александр Медведев КХЛ любительский хоккей Хоккей

Александр Медведев высказался о гала-матче на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сейчас в хоккее межсезонье, поэтому трудно рассчитывать на высокие физические кондиции, хотя футбол не так давно закончился, поэтому будем показывать то, что можем.

Амплуа? Тренер спросил, где хочу играть. Я ответил: «Куда поставите». Поэтому как обычно, на левом крае нападения.

Принципиальная ли игра? Договорняков мы не играем ни во что и нигде», – сказал член совета директоров КХЛ и гендиректор «Зенита» перед матчем.

Традиционный гала-матч по хоккею между командами Петербургского международного экономического форума и администрации Санкт-Петербурга состоится сегодня.

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