Дементьев о Ротенберге и Федорове: «У них разный подход к результату, которого они добились. Роман долго учился, планомерно шел к тому, чтобы стать тренером»

Агент Алексей Дементьев высказался о работе на посту главного тренера СКА.

– С учетом селекции можно считать его явным фаворитом предстоящего сезона?

– Как у нас говорят, цыплят по осени считают, то есть, как в хоккее, – по весне. Только конечный результат даст ответ – правильной ли была покупка Радулова «Ак Барсом». Да, Знарок – классный тренер, но… Посмотрите, сколько разговоров было, когда Федорова назначили в ЦСКА. Мол, у него совсем нет тренерского опыта. Но я уже тогда сказал, что нельзя исключать, что он выиграет чемпионат , что и произошло.

Однако любой специалист вам скажет, что только второй сезон определяет класс тренера. И Федорова сейчас ждет, возможно, самая сложная проверка.

– То же самое, наверное, касается и Ротенберга.

– У них несколько разный подход к результату, которого они добились на сегодняшний день. Роман Борисович все-таки достаточно долго учился, планомерно шел к тому, чтобы занять тренерский мостик.

Когда Ротенберг еще был исполняющим обязанности главного тренера во время ковида, то помню один матч СКА, в котором произошло несколько наслоенных удалений. И наставник армейцев ни разу не ошибся, выпуская своих хоккеистов в той или иной ситуации.

– Но есть мнение, что тренер должен пройти все ступеньки, начиная с юношей, а Ротенберг их перепрыгнул.

– Тарасов – хороший тренер был? А знаете, как он эту должность занял?

– Закончил играть и сразу перешел на тренерскую работу.

– Я подробности раскрою. прилетел в Самару, оставшись без наставника: прежнего руководства сняло, нового назначить забыло. И тут на глаза официальным лицам армейцев попался в раздевалке Тарасов: «О, ты же все равно в четвертом звене, иди, тренируй команду». Так началась его карьера.

– Но у Тарасова был талант от Бога.

– Я очень много общался с Анатолием Владимировичем, и он всегда говорил, что надо учиться, учиться и учиться. Как только тренер говорит, что знает все, то сразу закончится, – сказал Дементьев.