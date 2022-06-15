Райан Строум хочет остаться в «Рейнджерс»: «Это первый выбор. Чувствую, что есть незаконченное дело»

заявил, что хочет остаться в «Рейнджерс».

Канадец может стать неограниченно свободным агентом 13 июля – через 2 дня после своего 29-летия.

Его средняя зарплата по текущему соглашению составляет 4,5 миллиона долларов.

Игрок сказал, что его агент и «Рейнджерс» обсуждали новый контракт в начале сезона, но потом решили приостановить переговоры.

В 74 матчах регулярного чемпионата Строум набрал 54 (21+33) очка. В 19 играх плей-офф – 9 (2+7) баллов.

«Кто знает, что произойдет. Но я все вложил все в эту команду, как и другие ребята. Мне хочется остаться здесь и продолжать. Чувствую, что есть незаконченное дело.

Мой первый выбор – «Рейнджерс». Я думаю, что обозначил свои чувства. Если что-то не сложится, то начну думать о будущем, когда придет время», – сказал Строум.

Панарин хочет, чтобы Строум остался в «Рейнджерс»: «Он важная часть моей жизни. Я могу говорить с ним о глубоких вещах, о своих мыслях»