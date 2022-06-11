Алексей Дементьев: «Радулов – хороший хоккеист, но это прошлое. У нас растут новые Капризовы, Малкины, Овечкины»

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Агент Алексей Дементьев высказался о контракте Александра Радулова с «Ак Барсом».

– Некоторые контракты россиян в КХЛ удивляют. 35-летний Радулов, забивший в минувшем сезоне всего 4 гола за «Даллас», может заработать до 200 миллионов рублей за сезон в «Ак Барсе».

– Ну, утечки по зарплате и реальная информация иногда расходятся.

Самое главное, что мы не говорим о тех звездах, которые у нас растут. Живем тем, что они покажут за океаном. Но поверьте, у нас достаточно качественных игроков и в России. Растут новые Капризовы, Малкины, Овечкины. Но все хотят получить готовый продукт.

Почему, к примеру, вы не говорите о Свечкове, Чибрикове из СКА? Радулов – хороший человек и хоккеист, дай бог, чтобы у него все получилось. Но это прошлое, а у нас много новых интересных ребят, – сказал Дементьев.

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